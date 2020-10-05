Продавали должности помощников депутатов от "Слуги народа": в Киеве СБУ задержала мошенников
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа".
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов.
"Стоимость такого карьерного роста составляла $18 тыс. за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение", - говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении $3 тыс. - части суммы от одного из клиентов.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
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