Продавали должности помощников депутатов от "Слуги народа": в Киеве СБУ задержала мошенников

5 октября, 2020, 19:15

В Киеве задержали мошенников, продававших "должности" помощников народных депутатов от "Слуги народа" по $18 тыс.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа".

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов.

"Стоимость такого карьерного роста составляла $18 тыс. за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении $3 тыс. - части суммы от одного из клиентов.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

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