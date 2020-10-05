Порывистый ветер и туман: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Придет фронт и принесет на запад Украины дожди, местами даже с грозами. Дожди придут в Житомирскую и Винницкую области", - отметила синоптик.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода.
Также ожидается порывистый северо-западный ветер.
Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +11 °C...+ 16 °C, на Востоке +7 °C...+10 °C.
Днем в Украине потеплеет до +18 °C...+23 °C, в Крыму до +25 °C.
В западных областях местами +16 °C...+18 °C, дожди.
"В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Разве что после обеда где-то немного покапает", - отметила пани Диденко.
Ветер остается южный и периодически внезапно порывистый.
Температура воздуха ночью составит +13 °C...+15 °C, а завтра днем в Киеве потеплеет до +20 °C.
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