Полузащитник "Ювентуса" не поможет Франции в матче с Украиной

5 октября, 2020, 18:14

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабйо не поможет сборной Франции в товарищеском матче против Украины

Об этом сообщает L'Equipe.

Главный тренер французов Дидье Дешам не хочет задействовать хавбека, ведь тот контактировал с двумя больными коронавирусом. Результаты тестов Адриана Рабйо на COVID-19 пока не сообщаются.

7 октября сборная Украины встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.