Полузащитник "Ювентуса" не поможет Франции в матче с Украиной
5 октября, 2020, 18:14
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабйо не поможет сборной Франции в товарищеском матче против Украины
Об этом сообщает L'Equipe.
Главный тренер французов Дидье Дешам не хочет задействовать хавбека, ведь тот контактировал с двумя больными коронавирусом. Результаты тестов Адриана Рабйо на COVID-19 пока не сообщаются.
7 октября сборная Украины встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.
- 30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
- 4 октября сообщалось, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины.
- 5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.
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