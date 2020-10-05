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Espreso.tvСпортПолузащитник "Ювентуса" не поможет Франции в матче с Украиной

Полузащитник "Ювентуса" не поможет Франции в матче с Украиной


фото: Getty Images
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабйо не поможет сборной Франции в товарищеском матче против Украины

Об этом сообщает L'Equipe.

Главный тренер французов Дидье Дешам не хочет задействовать хавбека, ведь тот контактировал с двумя больными коронавирусом. Результаты тестов Адриана Рабйо на COVID-19 пока не сообщаются.

7 октября сборная Украины встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

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