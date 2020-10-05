Переправлял через Россию: СБУ разоблачила организатора контрабанды тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс

5 октября, 2020, 15:31

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию.

По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения.

"С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 млн грн в месяц", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, организатора контрабанды задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Гоптовка" во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона.

"Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.

Фото: ssu.gov.ua

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