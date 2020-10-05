Отказ в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности" в Кременчуге имеет мафиозное влияние, - Княжицкий

5 октября, 2020, 20:55

Через отказ в регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности" в Кременчуге мы возвращаемся в мафиозные времена Януковича

Об этом заявил народный депутат от Европейской Солидарности Николай Княжицкий в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV.



"Отказ в регистрации нашего кандидата в Кременчуге имеет мафиозное влияние. "Европейская Солидарность" - очень сильная оппозиционная партия, которую боится Зe-власть. Поэтому такие прецеденты никого не удивили и судебный процесс уже начат", - заявил народный депутат.



Также Княжицкий отметил, что юридически у отказа не было никаких оснований.



"Для отказа в регистрации нашего кандидата не было никаких юридических оснований. А вот сам отказ - это нарушение избирательного законодательства. Если допустим такие случаи сейчас, то о демократическом выборе можно забыть. Власть отнимает у Украинский право выбирать будущее страны демократическим и честным путем", - отметил Княжицкий.

Читайте также: Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов от "Европейской Солидарности" в Кременчугский горсовет