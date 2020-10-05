Около 20 жителей Черновицкой области повторно заболели COVID-19 - глава ОГА

5 октября, 2020, 13:32

В Черновицкой области зафиксировано около 20 случаев повторного заражения коронавирусом

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Сейчас около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - отметила она.

Она призвала соблюдать меры тех, кто еще не переболел, а также тех, кто уже поборол болезнь.