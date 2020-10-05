 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОколо 20 жителей Черновицкой области повторно заболели COVID-19 - глава ОГА

Около 20 жителей Черновицкой области повторно заболели COVID-19 - глава ОГА


фото: reuters
В Черновицкой области зафиксировано около 20 случаев повторного заражения коронавирусом

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Сейчас около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - отметила она.

Она призвала соблюдать меры тех, кто еще не переболел, а также тех, кто уже поборол болезнь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать