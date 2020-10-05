Около 20 жителей Черновицкой области повторно заболели COVID-19 - глава ОГА
5 октября, 2020, 13:32
В Черновицкой области зафиксировано около 20 случаев повторного заражения коронавирусом
Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"Сейчас около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - отметила она.
Она призвала соблюдать меры тех, кто еще не переболел, а также тех, кто уже поборол болезнь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры