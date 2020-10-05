Оккупанты планируют призвать 500 жителей Севастополя в российскую армию
5 октября, 2020, 21:25
Более 500 человек из оккупированного Севастополя должны отправиться служить на Черноморском флоте и в войска Южного военного округа армии РФ в ходе осеннего призыва 2020
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что первая отправка призывников запланирована на 14 октября.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в Севастополе.
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