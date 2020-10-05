Официальный курс: доллар с начала недели продолжает дорожать

5 октября, 2020, 09:11

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 5 октября 2020 года на отметке 28,34 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 2 октября курс составлял 28,33 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 5 октября установлен на уровне 33,23 грн/евро. По состоянию на 2 октября курс составлял 33,33 грн / евро.

На наличном рынке 5 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,38, продают - по 28,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,25 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,44-29,90 грн / $.

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