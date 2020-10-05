Началась неделя вручения Нобелевской премии
5 октября, 2020, 10:50
Неделя Нобелевской премии 2020 года начнется 5 октября с награждения в области физиологии и медицины
Об этом говорится на сайте премии.
Премию по физике вручат 6 октября. Лауреат по химии будет известен 7 октября, литературную премию вручат 8 октября, премию мира - 9 числа, а лауреат награды по экономике станет известен 12 октября.
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