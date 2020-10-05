 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНачалась неделя вручения Нобелевской премии

Началась неделя вручения Нобелевской премии


фото: reuters
Неделя Нобелевской премии 2020 года начнется 5 октября с награждения в области физиологии и медицины

Об этом говорится на сайте премии.

Премию по физике вручат 6 октября. Лауреат по химии будет известен 7 октября, литературную премию вручат 8 октября, премию мира - 9 числа, а лауреат награды по экономике станет известен 12 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать