На Львовщине произошло тройное ДТП, семь пострадавших

5 октября, 2020, 15:03

Во Львовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали семь человек, из них трое - дети. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 20.30 на автодороге "Червоноград - Радехов" у села Бендюга Сокальского района", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mitsubishi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Nissan, которым управлял 42-летний житель Червонограда, и Volksvagen Passat, водителем которого был 41-летний житель Сокаля.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Mitsubishi и его семилетний пассажир, трое пассажиров Volksvagen в возрасте 11, 13 и 39 лет, а также водитель Nissan и его 41-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Также медики установили, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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