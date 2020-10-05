На границе с Румынией внедорожник пытался наехать на наряд, пограничники остановили авто выстрелами
Об этом сообщает ГПСУ.
"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Тем не менее злоумышленник продолжил движение на своем внедорожнике, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые обратились в бегство. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О происшествии проинформированы соответствующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.
"Стоит отметить, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты, чтобы избежать ответственности, ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей", - добавили в Госпогранслужбе.
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