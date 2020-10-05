На границе с Румынией внедорожник пытался наехать на наряд, пограничники остановили авто выстрелами

5 октября, 2020, 16:13

В понедельник недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы "Фальков" у заградительного забора обнаружил внедорожник, водитель которого не выполнил требования правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников

Об этом сообщает ГПСУ.

"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Тем не менее злоумышленник продолжил движение на своем внедорожнике, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые обратились в бегство. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О происшествии проинформированы соответствующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.

"Стоит отметить, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты, чтобы избежать ответственности, ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей", - добавили в Госпогранслужбе.

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