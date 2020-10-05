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Espreso.tvЭкономикаМинцифры совместно с МЗ запустило цифровое свидетельство о рождении ребенка

Минцифры совместно с МЗ запустило цифровое свидетельство о рождении ребенка


фото: ukrinform
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустило цифровое свидетельство о рождении ребенка в системе e-Health

Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время форума Diia Summit.

"Сьогодны мы совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины запустили модуль электронных медицинских заключений в системе e-Health. И с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка", - сказал Вискуб.

По его словам, до конца года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить электронный листок нетрудоспособности.

В будущем, по словам Вискуба, все медицинские справки должны быть заменены на электронное медицинское заключение-запись в системе e-Health.

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