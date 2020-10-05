Минцифры совместно с МЗ запустило цифровое свидетельство о рождении ребенка
Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время форума Diia Summit.
"Сьогодны мы совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины запустили модуль электронных медицинских заключений в системе e-Health. И с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка", - сказал Вискуб.
По его словам, до конца года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить электронный листок нетрудоспособности.
В будущем, по словам Вискуба, все медицинские справки должны быть заменены на электронное медицинское заключение-запись в системе e-Health.
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