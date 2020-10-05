Легендарный боксер заявил, что Ломаченко намучается в бою с Лопесом

5 октября, 2020, 16:41

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс считает, что Василий Ломаченко намучается в бою с Теофимо Лопесом

Об этом сообщает Fight Hub TV в youtube.

Рой Джонс считает, что украинец должен драться во втором полулегком весе (до 59 кг).

"Ломаченко выходит на ринг с большими соперниками, ведь он перешел в легкий вес. Но я считаю, что на самом деле он боец первого легкого дивизиона. Украинец поднялся в 135 фунтов, но он не легкоатлет, его место в 130 фунтах. Конечно, он будет мучиться против этих ребят, ведь они больше его", - заявил Джонс.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

30 сентября, за три недели до поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание.

2 октября стало известно, что Ломаченко стремится быть лучшим боксером планеты.

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