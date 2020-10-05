 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛегендарный боксер заявил, что Ломаченко намучается в бою с Лопесом

Легендарный боксер заявил, что Ломаченко намучается в бою с Лопесом


фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс считает, что Василий Ломаченко намучается в бою с Теофимо Лопесом

Об этом сообщает Fight Hub TV в youtube.

Рой Джонс считает, что украинец должен драться во втором полулегком весе (до 59 кг).

"Ломаченко выходит на ринг с большими соперниками, ведь он перешел в легкий вес. Но я считаю, что на самом деле он боец первого легкого дивизиона. Украинец поднялся в 135 фунтов, но он не легкоатлет, его место в 130 фунтах. Конечно, он будет мучиться против этих ребят, ведь они больше его", - заявил Джонс.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать