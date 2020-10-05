Лаборатория "Синэво" создала COVID-центр для исследований за 300 тыс. евро

5 октября, 2020, 16:22

Лаборатория "Синэво", которая является частью шведского медицинского холдинга Medicover, запустила специализированный центр для проведения комплекса исследований на COVID-19

Об этом пишет Экономическая Правда.

"COVID-центр "Синэво "включает высокотехнологичную лабораторию для выполнения тестов на COVID-19 методом ПЦР, а также специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов и осуществления забора материала для исследования", - пишет издание.

Отмечается, что суммарные инвестиции в запуск центра составили более 300 тыс. евро. При этом на первом этапе работы центра мощности лаборатории составляют 30 тыс. ПЦР-тестов в месяц.

Кроме того, добавили в издании, в ближайшее время компания готовит запуск тестирования на автоматическом оборудовании компании Abbott (США), что позволит увеличить пропускную способность лаборатории до 100 тыс. ПЦР-тестов в месяц.

При этом, согласно международным стандартам, лаборатория центра разделена на несколько обособленных зон, в которых выполняются последовательные этапы ПЦР-исследования. Отмечается, что такое соблюдение правил зонирования ПЦР-лаборатории сводит к минимуму возможность получения ложных результатов тестирования.

По информации ЭП, срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов.

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