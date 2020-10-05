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Espreso.tvОбществоКулеба, Кислица, Чубаров: Зеленский утвердил делегацию на 75-ю Генассамблею ООН

Кулеба, Кислица, Чубаров: Зеленский утвердил делегацию на 75-ю Генассамблею ООН


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в 75-й генеральной ассамблеи ООН

Об этом говорится в указе президента .

Состав делегации Украины для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:

  • Кулеба Дмитрий Иванович - Министр иностранных дел Украины, глава делегации
  • Кислица Сергей Олегович - Постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации
  • Джапарова Эмине Айяровна - первая заместитель главы МИД
  • Жовква Игорь Иванович - заместитель главы Офиса президента Украины
  • Кориневич Антон Александрович - представитель президента в АРК
  • Кувшинникова Виктория Анатольевна - начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД
  • Мережко Александр Александрович - глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики
  • Филипенко Евгения Ильинична - директор Департамента международных организаций МИД.
  • Чубаров Рефат Абдурахманович - Глава Меджлиса крымскотатарского народа.
  • Яременкр Игорь Александрович - заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции

Зеленский также тайно утвердил директив украинской делегации.

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