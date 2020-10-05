Кулеба, Кислица, Чубаров: Зеленский утвердил делегацию на 75-ю Генассамблею ООН
5 октября, 2020, 14:40
Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в 75-й генеральной ассамблеи ООН
Об этом говорится в указе президента .
Состав делегации Украины для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:
- Кулеба Дмитрий Иванович - Министр иностранных дел Украины, глава делегации
- Кислица Сергей Олегович - Постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации
- Джапарова Эмине Айяровна - первая заместитель главы МИД
- Жовква Игорь Иванович - заместитель главы Офиса президента Украины
- Кориневич Антон Александрович - представитель президента в АРК
- Кувшинникова Виктория Анатольевна - начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД
- Мережко Александр Александрович - глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики
- Филипенко Евгения Ильинична - директор Департамента международных организаций МИД.
- Чубаров Рефат Абдурахманович - Глава Меджлиса крымскотатарского народа.
- Яременкр Игорь Александрович - заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции
Зеленский также тайно утвердил директив украинской делегации.
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