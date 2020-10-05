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Espreso.tvОбществоКСУ 6 октября рассмотрит конституционность закона о ВАКС

КСУ 6 октября рассмотрит конституционность закона о ВАКС


фото: slovoidilo
Конституционный суд 6 октября начнет рассмотрение вопроса о соответствии Конституции закону о Высшем антикоррупционном суде

Сообщает пресс-служба КСУ.

Большая палата КСУ начнет рассмотрение дела в 10:00, авторы представления - 49 нардепов.

Закон о ВАКС определяет основы организации и деятельности суда, требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности.

"Оспариваемый закон не соответствует Конституции Украины, а его правоприменения приводит к нарушению гарантированных Конституцией Украины основ функционирования судоустройства на Украине и сужение прав судей по их независимости и неприкосновенности", - говорится в тексте представления нардепов.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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