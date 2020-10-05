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Espreso.tvОбществоКПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу


фото: loga.gov.ua
5 октября в 9:00 восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская"

Такое решение принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает пресс-центр.

"КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

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