КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

5 октября, 2020, 08:59

5 октября в 9:00 восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская"

Такое решение принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает пресс-центр.

"КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.