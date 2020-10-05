КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу
5 октября, 2020, 08:59
5 октября в 9:00 восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская"
Такое решение принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает пресс-центр.
"КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 сентября стало известно о масштабном лесном пожаре на Луганщине , из-за которого эвакуировали жителей нескольких поселков.
- 1 октября от пожара загорелись помещения КПВВ "Станица Луганская"
- Из-за пожаров КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли, позже стало известно, что огонь уничтожил некоторые здания на пункте пропуска.
- В ночь на 1 октября работники РГА в Станице-Луганской видели вспышки на позициях боевиков. Затем на подконтрольной территории прогремели взрывы, а впоследствии неподалеку КПВВ вспыхнул пожар.
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