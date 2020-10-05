Газпром увеличил транзит газа по территории Украины к контрактному максимуму
Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины (ОГТС).
"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. М. Много это или мало? Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотренный контрактом с Газпромом на весь 2020 год", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора ОГТС Сергея Макогона, украинская газотранспортная система может транспортировать значительно больше голубого топлива, и компания находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов, которые смогут предоставить еще больше гарантий энергетической безопасности украинцем и партнерам в Европейском Союзе.
"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный Поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - отметил Макогон.
В пресс-службе также отметили, что в целом с начала года Оператор ГТС Украины протранзитовал в страны Европы 40 млрд куб. м российского газа.
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