Газпром увеличил транзит газа по территории Украины к контрактному максимуму

5 октября, 2020, 13:58

По состоянию на утро 4 октября транзит газа осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м, что является максимумом, предусмотренным контрактом с Газпромом

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины (ОГТС).

"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. М. Много это или мало? Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотренный контрактом с Газпромом на весь 2020 год", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ОГТС Сергея Макогона, украинская газотранспортная система может транспортировать значительно больше голубого топлива, и компания находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов, которые смогут предоставить еще больше гарантий энергетической безопасности украинцем и партнерам в Европейском Союзе.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный Поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - отметил Макогон.

В пресс-службе также отметили, что в целом с начала года Оператор ГТС Украины протранзитовал в страны Европы 40 млрд куб. м российского газа.