Дело Шеремета: адвокаты Дугарь добились возобновления следствия по фальсификации доказательств, которое закрыло ГБР

Об этом сообщили адвокаты подозреваемой Яны Дугарь в Facebook.

"Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Ну, как "порасследовали", - допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали, и только - и вынесли постановление о закрытии", - отметили адвокаты.

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