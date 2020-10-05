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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: адвокаты Дугарь добились возобновления следствия по фальсификации доказательств, которое закрыло ГБР

Дело Шеремета: адвокаты Дугарь добились возобновления следствия по фальсификации доказательств, которое закрыло ГБР


фото: lb.ua
Шевченковский райсуд Киева отменил постановление следователя ГБР о закрытии производства по фальсификации полицией экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщили адвокаты подозреваемой Яны Дугарь в Facebook.

"Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии. Ну, как "порасследовали", - допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали, и только - и вынесли постановление о закрытии", - отметили адвокаты.

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Сторона защиты добилась отмены судьей Бугиль В.В. постановления о прекращении производства и направления его на дополнительное расследование.

В то же время в юридической компании OK LEGAL заверили, что у них появилось больше материалов об умышленной фальсификации обвинения против подозреваемых по делу Шеремета Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко.

 

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