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Espreso.tvОбществоЦИК утвердила формы протоколов для теризбиркомов на местных выборах

ЦИК утвердила формы протоколов для теризбиркомов на местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий, в которых будут указаны результаты местных выборов, которые запланированы на 25 октября

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК .

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) с соответствующих местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ЦИК изменил состав ряда теризбиркомов.

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