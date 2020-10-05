Безналичная оплата билетов и лаунж-зоны на вокзалах: Укрзализныця совместно с VISA реализуют три проекта

5 октября, 2020, 17:08

Укрзализныця совместно с VISA планируют реализовать три инфраструктурных проекта, которые предусматривают внедрение безналичной оплаты билетов, создание лаунж-зон на крупнейших вокзалах и разработку чат-ботов для поиска и продажи билетов

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця и ведущая международная платежная система VISA начинают реализацию сразу трех пилотных инфраструктурных проектов на железной дороге.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" акционерного общества "Укрзализныця" Александра Перцовского, проекты предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородном сообщении на отдельных направлениях, разработку чат-бота для поиска и продажи билетов, а также создание на крупнейших вокзалах страны удобных зон отдыха для пассажиров.

"Наши партнеры с VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону и не стоять в очередях в билетную кассу", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.

По информации пресс-службы, для реализации пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты проезда в пригородном сообщении избраны популярные направления Киев - Фастов и Киев - Святошин.

На ряде станций, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется распространять и на других пригородных направлениях.

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