 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаБезналичная оплата билетов и лаунж-зоны на вокзалах: Укрзализныця совместно с VISA реализуют три проекта

Безналичная оплата билетов и лаунж-зоны на вокзалах: Укрзализныця совместно с VISA реализуют три проекта


фото: 5.ua
Укрзализныця совместно с VISA планируют реализовать три инфраструктурных проекта, которые предусматривают внедрение безналичной оплаты билетов, создание лаунж-зон на крупнейших вокзалах и разработку чат-ботов для поиска и продажи билетов

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця и ведущая международная платежная система VISA начинают реализацию сразу трех пилотных инфраструктурных проектов на железной дороге.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" акционерного общества "Укрзализныця" Александра Перцовского, проекты предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородном сообщении на отдельных направлениях, разработку чат-бота для поиска и продажи билетов, а также создание на крупнейших вокзалах страны удобных зон отдыха для пассажиров.

"Наши партнеры с VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону и не стоять в очередях в билетную кассу", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.

По информации пресс-службы, для реализации пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты проезда в пригородном сообщении избраны популярные направления Киев - Фастов и Киев - Святошин.

На ряде станций, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется распространять и на других пригородных направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать