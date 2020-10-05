Байден заявил о готовности перенести второй раунд дебатов из-за коронавируса у Трампа

5 октября, 2020, 12:59

В команде кандидата от Демпартии Джо Байдена выразили готовность к переносу второго раунда дебатов с действующим президентом от республиканцев Дональдом Трампом

Об этом заявила представитель штаба кандидата в президенты США Джозефа Байдена Кейт Бедингфилд в эфире ABC News .

"Мы надеемся, что дебаты пройдут в ту же дату, на которую они запланированы, однако, очевидно, мы будем готовы к любым изменениям в случае возникновения такой необходимости", - отметила Бедингфилд.

В штабе Байдена выразили надежду на быстрое и полное выздоровление Трампа.

В то же время, Кейт Бедингфилд отметила также необходимость усиления эпидемиологических требований на следующих дебатах.

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"Мы ожидаем, что комиссия по дебатам будет принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность всех, кто участвует в дебатах. Понятно, что это включает в себя дистанцирование, соблюдение требования об использовании масок", - добавила член команды Байдена.

Отметим, второй раунд дебатов кандидатов в президенты США должен состояться 15 октября в Майами, третий - 22 октября в Нэшвилле. В то же время, на 7 октября запланировано проведение дебатов между кандидатами в вице-президенты США Камалой Харрис от команды Байдена и действующим вице-президентом Майком Пенсом.