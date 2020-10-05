Балух в сознании и пытается говорить, - Геращенко
5 октября, 2020, 13:13
Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в сознании и уже пытается говорить
Об этом в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко.
"Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - написала она.
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- Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.
- 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .
- Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
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