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Espreso.tvОбществоБалух в сознании и пытается говорить, - Геращенко

Балух в сознании и пытается говорить, - Геращенко


фото: rbc.ua
Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в сознании и уже пытается говорить

Об этом в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко.

"Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - написала она.

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