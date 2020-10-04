Всемирно известный дизайнер Кэндзо Такада умер от COVID-19
Об этом сообщает Reuters .
Основатель модного дома Kenzo, модельер Кэндзо Такада умер от коронавируса в 81-летнем возрасте.
Карьера Кендзо Такада в индустрии моды началась в 1970 году, когда журнал Elle опубликовал на обложке фото одной из моделей с его выставки. Уже на следующий год он представил свою коллекцию в Нью-Йорке и Токио, а еще через несколько лет эпатировал публику, устроив показ мод в цирке - сам Кэндзо выехал на арену на слоне.
Главной чертой одежды Kenzo стали природные мотивы, яркие цвета и игра с большими пропорциями и силуэтами. В 1980-х годах под брендом стали выпускать детскую одежду, товары для дома и парфюмерию.
Кендзо Такада покинул модный дом в 1999 году. Сейчас Kenzo входит в концерн LVMH.
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