Всемирно известный дизайнер Кэндзо Такада умер от COVID-19

4 октября, 2020, 18:37

Японский модельер Кэндзо Такада, основавший бренд Kenzo, скончался на 82-м году жизни от коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Основатель модного дома Kenzo, модельер Кэндзо Такада умер от коронавируса в 81-летнем возрасте.

Карьера Кендзо Такада в индустрии моды началась в 1970 году, когда журнал Elle опубликовал на обложке фото одной из моделей с его выставки. Уже на следующий год он представил свою коллекцию в Нью-Йорке и Токио, а еще через несколько лет эпатировал публику, устроив показ мод в цирке - сам Кэндзо выехал на арену на слоне.

Главной чертой одежды Kenzo стали природные мотивы, яркие цвета и игра с большими пропорциями и силуэтами. В 1980-х годах под брендом стали выпускать детскую одежду, товары для дома и парфюмерию.

Кендзо Такада покинул модный дом в 1999 году. Сейчас Kenzo входит в концерн LVMH.

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