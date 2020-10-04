 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВблизи Трускавца археологи наткнулись на "длинный дом" эпохи неолита

Вблизи Трускавца археологи наткнулись на "длинный дом" эпохи неолита

Археологи спасательной археологической службы (РАС) завершили полевые исследования вблизи города Трускавец на Львовщине, где наткнулись на поселение культуры линейно-ленточной керамики на участке строительства объездной дороги

Ученые исследовали два сооружения, характерные для этой культуры. Самое большое сооружение имела размеры 23 × 8 м - "длинный дом" прямоугольной формы, построенный в виде опорно-столбовой конструкции, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Союз археологов Украины (САУ).

Такие сооружения неоднократно обнаруживали на памятниках в Польше, Словакии, Венгрии, Германии. Однако в нашей стране они мало исследованы.

"Предполагаем, что это было небольшое поселение, возможно, временная стоянка на несколько десятков человек. Она одна из немногих, которые до сих пор обнаружены на Прикарпатье. Люди, которые здесь жили, путешествовали на большие расстояния, возможно, перешли Карпаты. Мы нашли отщепы из обсидиана , который попадал к нам из Словакии и Венгрии ", - рассказал руководитель исследований, сотрудник спасательной археологической службы и член Львовской организации САУ Александр Силаев.

Среди наиболее интересных находок из поселения - каменное орудие в виде "сапожного копыта", артефакты из кремня и обсидиана, а также отдельные обломки и части лепных керамических сосудов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

4 октября, 2020 воскресенье

3 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать