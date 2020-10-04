В ноябре ежедневно может быть по 11 тыс. новых зараженных коронавирусом, - эпидемиолог

4 октября, 2020, 14:42

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине в ноябре может превысить 10 тыс. человек

Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.

"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. Я думаю, что в ноябре месяце мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тыс. в день", - спрогнозировал он.

Александрин считает слишком оптимистичным прогноз Всемирной организации здравоохранения для Украины по 9 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.

"Я думаю, это не предел", - отметил он.

"Кроме COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Кроме того, что на сегодняшний день у каждого из нас высока вероятность заразиться COVID-19, мы еще можем одновременно инфицироваться и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - добавил врач .

По мнению Александрина, сейчас крайне важно "обрабатывать каждого контактного", а также повышать эффективность работы государственной системы здравоохранения.

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