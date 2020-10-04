В ноябре ежедневно может быть по 11 тыс. новых зараженных коронавирусом, - эпидемиолог
Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.
"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. Я думаю, что в ноябре месяце мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тыс. в день", - спрогнозировал он.
Александрин считает слишком оптимистичным прогноз Всемирной организации здравоохранения для Украины по 9 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.
"Я думаю, это не предел", - отметил он.
"Кроме COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Кроме того, что на сегодняшний день у каждого из нас высока вероятность заразиться COVID-19, мы еще можем одновременно инфицироваться и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - добавил врач .
По мнению Александрина, сейчас крайне важно "обрабатывать каждого контактного", а также повышать эффективность работы государственной системы здравоохранения.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры