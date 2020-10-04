В Минске милиция применила против демонстрантов водометы

4 октября, 2020, 16:15

В столице Беларуси милиция разгоняет протестующих с помощью водометов

Об этом сообщает Tut.by.

Столкновения произошли в Минске возле Дворца спорта. На улице Машерова водомет проехал по встречной полосе и поливал людей водой, протестующие разбежались с проезжей части.

Позже протестующим удалось повредить один из водометов. Из-за поломки он начал распылять воду вверх.

Напомним, 3 октября МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо