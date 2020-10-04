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Espreso.tvМирВ Минске милиция применила против демонстрантов водометы

В Минске милиция применила против демонстрантов водометы


фото: tut.by
В столице Беларуси милиция разгоняет протестующих с помощью водометов

Об этом сообщает Tut.by.

Столкновения произошли в Минске возле Дворца спорта. На улице Машерова водомет проехал по встречной полосе и поливал людей водой, протестующие разбежались с проезжей части.

Позже протестующим удалось повредить один из водометов. Из-за поломки он начал распылять воду вверх.

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