В Минске милиция применила против демонстрантов водометы
4 октября, 2020, 16:15
В столице Беларуси милиция разгоняет протестующих с помощью водометов
Об этом сообщает Tut.by.
Столкновения произошли в Минске возле Дворца спорта. На улице Машерова водомет проехал по встречной полосе и поливал людей водой, протестующие разбежались с проезжей части.
Позже протестующим удалось повредить один из водометов. Из-за поломки он начал распылять воду вверх.
- Напомним, 3 октября МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов.
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