В Харьков прибыл борт с тяжелоранеными фронтовиками. Штаб ООС о них молчит, - ветераны
4 октября, 2020, 09:22
"Ситуация в зоне ООС с каждым днем все напряженнее. Боевики постоянно обстреливают украинские позиции, зная, что отвечать нашим военным запрещено. В фронтовых сводках все чаще мы видим словосочетание "подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах" и "боевые потери при вражеских обстрелах отсутствуют "
Об этом рассказывает телеграмм канал Последний блок-пост , который ведут действующие и бывшие участники боевых действий с Россией, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, в пятницу, 2 октября 2020 года, в военный госпиталь Харькова из зоны боевых действий доставили новых раненых.
"Среди них есть тяжелораненые, есть воины с ампутацией. Но о них штаб ООС почему-то молчит", - отмечается в сообщении.
"Привезли их на стареньком самолете" Вита ", которому уже 39 лет и он ежемесячно требует ремонта. Средства на его замену выделялись в 19-том, но новое руководство решило потратить его на" важные нужды ", - добавляют авторы материала.
- Напомним, во время последнего перемирия (официально действует с 27 июля этого года) случаи, когда информация о гибели военнослужащего в зоне боевых действий с Россией распространяется только по месту его проживания, а не озвучивается представителями власти на общегосударственном уровне.
- Восстания подобное, в частности, имело место в случае с 27-летним старшим солдатом Сергеем Огинским из города Долина Ивано-Франковской области .
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