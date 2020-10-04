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Espreso.tvОбществоВ Харьков прибыл борт с тяжелоранеными фронтовиками. Штаб ООС о них молчит, - ветераны

В Харьков прибыл борт с тяжелоранеными фронтовиками. Штаб ООС о них молчит, - ветераны

"Ситуация в зоне ООС с каждым днем все напряженнее. Боевики постоянно обстреливают украинские позиции, зная, что отвечать нашим военным запрещено. В фронтовых сводках все чаще мы видим словосочетание "подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах" и "боевые потери при вражеских обстрелах отсутствуют "

Об этом рассказывает телеграмм канал Последний блок-пост , который ведут действующие и бывшие участники боевых действий с Россией, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, в пятницу, 2 октября 2020 года, в военный госпиталь Харькова из зоны боевых действий доставили новых раненых.

"Среди них есть тяжелораненые, есть воины с ампутацией. Но о них штаб ООС почему-то молчит", - отмечается в сообщении.

"Привезли их на стареньком самолете" Вита ", которому уже 39 лет и он ежемесячно требует ремонта. Средства на его замену выделялись в 19-том, но новое руководство решило потратить его на" важные нужды ", - добавляют авторы материала.

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