В Карпатах разыскивают без вести пропавших братьев-близнецов
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Буковины рассказывает Еспресо.TV .
Получив сообщение об исчезновении молодых братьев, для координации поисковых мероприятий на Путильщина выехало руководство ГУНП в Черновицкой области.
На розыск детей ориентирован сотрудников сектора ювенальной превенции, Управление уголовного розыска, кинологического центра ГУНП, а также задействовано роту полиции особого назначения с тепловизором, личный состав Путильского и Вижницкого отделений полиции, спасателей и местных жителей.
По словам отца, разыскиваемые были одеты в спортивные костюмы и кроссовки, с собой имели рюкзаки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Богдана и Назар Паучеков - просьба срочно сообщить по спецлинии "102".
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