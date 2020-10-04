В Карпатах разыскивают без вести пропавших братьев-близнецов

4 октября, 2020, 11:37

11-летние жители горного села Сергии Путильского района Черновицкой области - Назар и Богдан Паучек ушли из дома 3 октября примерно в 15:00 и до сих пор их местонахождение неизвестно. В течение нескольких часов родители мальчиков пытались самостоятельно найти детей, а затем сообщили в полицию

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Буковины рассказывает Еспресо.TV .

Получив сообщение об исчезновении молодых братьев, для координации поисковых мероприятий на Путильщина выехало руководство ГУНП в Черновицкой области.

На розыск детей ориентирован сотрудников сектора ювенальной превенции, Управление уголовного розыска, кинологического центра ГУНП, а также задействовано роту полиции особого назначения с тепловизором, личный состав Путильского и Вижницкого отделений полиции, спасателей и местных жителей.

По словам отца, разыскиваемые были одеты в спортивные костюмы и кроссовки, с собой имели рюкзаки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Богдана и Назар Паучеков - просьба срочно сообщить по спецлинии "102".

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