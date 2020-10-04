В Египте обнаружили ранее неизвестное захоронение с 59-ю саркофагами с мумиями. ФОТО
Об этом сообщает Ahram Online.
О ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анан. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.
59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов обнаружили в некрополе Саккара.
Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.
Почти во всех саркофагах есть мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников. Саркофаги были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.
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