Украина упрощает переселение ІТ-специалистов из Беларуси

4 октября, 2020, 12:45

Об этом 4 октября 2020 года сообщила пресс-служба главы украинского государства, информирует Еспресо.TV .

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов.

Согласно указу, Кабинет Министров продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство ввести пилотный проект по упрощенного оформления вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

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Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских ІТ-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

"Вместе с тем облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине", - отмечается в сообщении.

Массовый выезд за границу граждан Беларуси начался после того, как подделка итогов голосования в пользу постоянного течение последних 26 лет "президента" Александра Лукашенко обернулась развертыванием жестоких репрессий в отношении несогласных с незаконным продолжением его правления.

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