Телевидение Лукашенко ввело унизительные названия Украины, Литвы и Польши
4 октября, 2020, 08:03
Белорусский государственный телеканал СТВ ( "Столичное ТВ") начал подписывать Украину как "бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика"
Об этом свидетельствуют скриншоты с видео канала, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .
Как следует из видео, для обозначения событий в Украине канал использует геотитр, в котором вместо "Украина" значится "Бывшая УССР".
Так же "изменены" названия Литвы и Польши. Вместо этого страны подписаны как "Бывшая советская Литовская республика" и "Бывшая Польская народная республика".
Справка
"Столичное телевидение" - один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.
Финансируется из госбюджета Республики Беларусь.
- Напомним, после фальсификации итогов президентских выборов 9 августа на пользу неизменного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко в Беларуси началась мирная революция.
- Мировое сообщество не признает Лукашенко законно избранным президентом.
- МИД Беларуси аннулировало аккредитацию всех иностранных корреспондентов.
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