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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько школьников находятся на самоизоляции

Стало известно, сколько школьников находятся на самоизоляции

иллюстративное
фото: WordPress.com
По состоянию на 4 октября 2020 года в Украине коронавирус обнаружили в 1257 школьников и в 2158 учителей. Более 83 тыс. учащихся находятся на самоизоляции

Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

По его словам, в самоизоляцию попадают дети из классов, где есть подтвержденные случаи COVID-19.

"На самоизоляцию дети идут на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашим правилам: если в школе более 50% классов пошло на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", - отметил Степанов.

Министр также напомнил, что обеспечение школ антисептиками и масками находится в компетенции Министерства образования.

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