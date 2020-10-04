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Espreso.tvМирСанкции против режима Лукашенко следует распространить на жен и детей чиновников, - Светлана Алексиевич

Санкции против режима Лукашенко следует распространить на жен и детей чиновников, - Светлана Алексиевич


фото: AFP
Санкции против представителей режима Лукашенко, ответственных за репрессии в Беларуси, должны охватить большее количество людей

Об этом нобелевская лауреат в области литературы, выдающийся белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила на пресс-конференции литературного фестиваля Taormina Book в Италии, запись которой изложена в сеть, передает Еспресо.TV .

По словам Алексиевич, санкции должны охватить не только самих чиновников, но и всех членов их семей.

"Поскольку мужчины редко ездят за границу, только ради какого-то дела. Но если бы семья пострадала, то, конечно, в семье произошла бы разговор детей, жены: "Что это у тебя за работа такая, из-за которой мы никуда не можем поехать?". Если санкции будут введены, американцам и европейцам следует отталкиваться не от своего понимания жизни, а от понимания жизни, на территории, на которой они хотят применить санкции. Там жизнь устроена иначе ", - объяснила писательница.

 

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