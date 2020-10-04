Пионтковский объяснил, как Навальному победить Путина

4 октября, 2020, 21:51

Политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) считает, что оппозиционер Алексей Навальный способен нанести сокрушительный удар по режиму российского правителя Владимира Путина

Об этом он рассказал в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

В частности, эксперт обратил внимание на приглашение Навального в немецкий Бундестаг, куда его пригласила с выступлением федеральная канцлер Ангела Меркель, а также на то, что он таже может выступить в Европейском парламенте.

По мнению Пионтковского, оппозиционер должен также выступить и в американском парламенте и это выступление может иметь решающее значение для будущего России.

"Кульминацией его деятельности за границей я вижу его выступление на объединенной сессии американского Конгресса, где он как руководитель "Фонда борьбы с коррупцией", который разоблачил десятку крупнейших российских коррупционеров во главе с Путиным, потребует у американского общества и у американской законодательной и исполнительной власти арестовать огромные, это триллион долларов, активы российских олигархов и политиков, находящихся в безопасной гавани юрисдикции Соединенных Штатов", - заявил политолог.

"Я думаю, после такого обращения американцам будет очень трудно уклониться от выполнения собственного же законодательства по борьбе с отмыванием капиталов, полученных преступным путем", - подчеркнул Пионтковский.