Побережья Камчатки устлано мертвыми морскими существами

4 октября, 2020, 11:12

В Камчатском крае РФ на берегу Тихого океана обнаружено мертвыми тысячи морских животных

Они, вероятно, погибли в результате химического загрязнения акватории, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Сибирь.Реалиы .

Глава движения "Зеленая альтернатива" Олег Митволь отмечает, что признаки загрязнения были обнаружены еще в начале сентября, но проверки начались только в последние несколько дней.

Представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил властям региона срочно устранить последствия и наказать виновных. Расследованием занимается прокуратура, территориальное управление Росрыболовства и управления Росприроднадзора.

По словам местных жителей, на нескольких пляжах изменился цвет воды, а после купания у людей болели глаза, возникло раздражение шкирм. Анализы воды показали превышение нормы содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в 2 раза. По мнению властей, вода загрязнена техническим маслом. Недавно регион пережил несколько штормов. Вероятно, так вещества и оказались в районе береговой линии. Однако, официальная версия случившегося, до сих пор отсутствует.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей и гостей Камчатки воздержаться от посещения пляжей.

В соцсетях пользователи распространяют фотографии трупов животных и видео желтых пятен в океане.

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