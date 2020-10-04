Обстрел Гянджи велся непосредственно из Армении. Это расширяет зону конфликта, - Азербайджан
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .
"4 октября 2020 года Вооруженные силы Армении продолжили наносить ракетные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в городе Тертер, а также по городу Горадиз района Фузули. Второй по величине город Азербайджана, Гянджа, потерпело ракетного обстрела с территории Армении", - утверждает МИД Азербайджана .
Следует отметить, что в пресс-релизе речь идет именно об Армении, а не о контролируемой ею территории непризнанной мировым сообществом "Нагорно-Карабахской Республики" ( "НКР").
Также, по данным Баку, в результате "умышленных обстрелов со стороны Армении" пока известно о гибели 22 азербайджанских гражданских лиц, в том числе 2 школьники, и ранения еще 74.
"Эта военная провокация Армении направлена на сознательное ухудшение ситуации на местах и свидетельствует намерение Армении расширить зону боевых действий и масштабы военных операций. Вооруженные силы Азербайджана принимать адекватных контрмер для защиты своего гражданского населения", - отмечают азербайджанские дипломаты.
При этом Азербайджан настаивает, что Армения вела огонь не по военным объем в Гяндже, а именно по гражданским.
- Армянская сторона, напомним, сообщала, что обстреливает военный аэродром в Гяндже.
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