Обнародована схема движения самолетов в момент катастрофы Ан-26 под Харьковом

4 октября, 2020, 22:45

Воздушные силы ВСУ показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве перед катастрофой Ан-26

Схема движения самолетов была обнародована на странице Воздушных сил ВСУ в facebook.

На схеме показано движение Ан-26 и другого самолета, который пошел на посадку до него. В ВС ВСУ отметили, что опубликованная схема не является доказательной базой.

Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что первый самолет не мешал посадке Ан-26, потерпевшего крушение. Прежде чем Ан-26 пошел на посадку, другой самолет и еще два вертолета успели освободить посадочную полосу.

"Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он позволил сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все же направил его на полосу", - сказал Игнат в эфире "Украина 24".

Он заверил, что расстояние между самолетами было достаточным для того, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, а второй в это время зашел на посадку.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

26 сентября было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

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