Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в третьем раунде

Шевадзуцкий техническим нокаутом добыл пятую победу в профи Перспективный украинский супертяжеловес @igor_shevadzutskiy (5-0, 5 КО) в вечере бокса в Пловдиве, Болгария, добыл свою пятую победу на профессиональном ринге Украинец техническим нокаутом в третьем раунде разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО) # бокс2020 # шевадзуцкий # болгария # лакипанчнет # boxing2020 #shevadzutskyi #bulgaria #luckypunchnet

Публикация от LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 3 Окт 2020 в 12:17 PDT