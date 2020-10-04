Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в третьем раунде
Об этом сообщает Luckupunch.net в Instagram.
В Пловдиве (Болгария) Игорь Шевадзуцкий победил Аднана Деронью техническим нокаутом. В третьем раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.
Для 30-летнего Шевадзцкого эта победа стала пятой в пяти поединках на профессиональном ринге.
Шевадзуцкий техническим нокаутом добыл пятую победу в профи Перспективный украинский супертяжеловес @igor_shevadzutskiy (5-0, 5 КО) в вечере бокса в Пловдиве, Болгария, добыл свою пятую победу на профессиональном ринге Украинец техническим нокаутом в третьем раунде разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО) # бокс2020 # шевадзуцкий # болгария # лакипанчнет # boxing2020 #shevadzutskyi #bulgaria #luckypunchnet
- Напомним, 2 июля Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" нокаутировал соотечественника Игоря Пилипенко в первом раунде.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры