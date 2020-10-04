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Espreso.tvСпортНепобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в третьем раунде

Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в третьем раунде


фото: Instagram
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий победил боснийского тяжеловеса Аднана Деронью техническим нокаутом в третьем раунде

Об этом сообщает Luckupunch.net в Instagram.

В Пловдиве (Болгария) Игорь Шевадзуцкий победил Аднана Деронью техническим нокаутом. В третьем раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Для 30-летнего Шевадзцкого эта победа стала пятой в пяти поединках на профессиональном ринге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шевадзуцкий техническим нокаутом добыл пятую победу в профи Перспективный украинский супертяжеловес @igor_shevadzutskiy (5-0, 5 КО) в вечере бокса в Пловдиве, Болгария, добыл свою пятую победу на профессиональном ринге Украинец техническим нокаутом в третьем раунде разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО) # бокс2020 # шевадзуцкий # болгария # лакипанчнет # boxing2020 #shevadzutskyi #bulgaria #luckypunchnet

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