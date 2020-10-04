На суде против "Европейской солидарности" Кременчугскую ТИК защищали адвокаты действующей городской власти
Об этом говорится в расследовании программы Шустрова LIVE телеканала Еспресо.TV .
Отстаивать позиции ТИК в суд прибыло аж трое опытных адвокатов и один юрист. Журналисты выяснили, что эти люди - приближенные к городской фиолетовой власти Кременчуга. И очевидно именно в ее интересах пытаются выбросить оппозиционную партию из избирательного процесса.
Так, адвокат Евгения Деревягина через свое адвокатское объединение "Консалтинг групп" регулярно предоставляет юридические услуги коммунальным предприятиям города. С 2018-го по 2020-й годы 10 предприятий коммунальной собственности заказали в компании "Консалтинг групп" юридические услуги на более 2 млн 700 тыс. грн.
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Хотя в Кременчугском горисполкоме есть целый штат юридического управления, тем не менее, его подразделение почему-то пользуется сторонними услугами Евгении Деревягиной.
Сама же она на парламентских выборах 2019-го года работала доверенным лицом кандидата Юрия Шаповалова, который был избран в Верховную Раду и также является представителем партии "За будущее", как и действующая власть Кременчуга.
Такой неслучайный выбор адвокатов свидетельствует: территориальная избирательная комиссия вполне может действовать в интересах фиолетовой команды, поэтому всеми силами пытается препятствовать партии "Европейская солидарность" в Кременчуге, - отмечают журналисты.
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