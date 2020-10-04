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Espreso.tvОбществоНа суде против "Европейской солидарности" Кременчугскую ТИК защищали адвокаты действующей городской власти

На суде против "Европейской солидарности" Кременчугскую ТИК защищали адвокаты действующей городской власти

Полтавский Окружной административный суд отменил незаконное постановление Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка "Европейской солидарности". Теперь Комиссия должна повторно рассмотреть документы и зарегистрировать кандидатов в депутаты. Интересно, что отстаивать позиции ТИК в суд прибыли адвокаты горисполкома Кременчуга

Об этом говорится в расследовании программы Шустрова LIVE телеканала Еспресо.TV .

Отстаивать позиции ТИК в суд прибыло аж трое опытных адвокатов и один юрист. Журналисты выяснили, что эти люди - приближенные к городской фиолетовой власти Кременчуга. И очевидно именно в ее интересах пытаются выбросить оппозиционную партию из избирательного процесса.

Так, адвокат Евгения Деревягина через свое адвокатское объединение "Консалтинг групп" регулярно предоставляет юридические услуги коммунальным предприятиям города. С 2018-го по 2020-й годы 10 предприятий коммунальной собственности заказали в компании "Консалтинг групп" юридические услуги на более 2 млн 700 тыс. грн.

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Хотя в Кременчугском горисполкоме есть целый штат юридического управления, тем не менее, его подразделение почему-то пользуется сторонними услугами Евгении Деревягиной.

Сама же она на парламентских выборах 2019-го года работала доверенным лицом кандидата Юрия Шаповалова, который был избран в Верховную Раду и также является представителем партии "За будущее", как и действующая власть Кременчуга.

Такой неслучайный выбор адвокатов свидетельствует: территориальная избирательная комиссия вполне может действовать в интересах фиолетовой команды, поэтому всеми силами пытается препятствовать партии "Европейская солидарность" в Кременчуге, - отмечают журналисты.

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