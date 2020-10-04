На суде против "Европейской солидарности" Кременчугскую ТИК защищали адвокаты действующей городской власти

4 октября, 2020, 14:59

Полтавский Окружной административный суд отменил незаконное постановление Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка "Европейской солидарности". Теперь Комиссия должна повторно рассмотреть документы и зарегистрировать кандидатов в депутаты. Интересно, что отстаивать позиции ТИК в суд прибыли адвокаты горисполкома Кременчуга

Об этом говорится в расследовании программы Шустрова LIVE телеканала Еспресо.TV .

Отстаивать позиции ТИК в суд прибыло аж трое опытных адвокатов и один юрист. Журналисты выяснили, что эти люди - приближенные к городской фиолетовой власти Кременчуга. И очевидно именно в ее интересах пытаются выбросить оппозиционную партию из избирательного процесса.

Так, адвокат Евгения Деревягина через свое адвокатское объединение "Консалтинг групп" регулярно предоставляет юридические услуги коммунальным предприятиям города. С 2018-го по 2020-й годы 10 предприятий коммунальной собственности заказали в компании "Консалтинг групп" юридические услуги на более 2 млн 700 тыс. грн.

Читайте также: Марионетка с хозяйственниками Коломойского. Что ждет Зеленского и страну после реванша ОПЗЖ и "За будущее"?

Хотя в Кременчугском горисполкоме есть целый штат юридического управления, тем не менее, его подразделение почему-то пользуется сторонними услугами Евгении Деревягиной.

Сама же она на парламентских выборах 2019-го года работала доверенным лицом кандидата Юрия Шаповалова, который был избран в Верховную Раду и также является представителем партии "За будущее", как и действующая власть Кременчуга.



Такой неслучайный выбор адвокатов свидетельствует: территориальная избирательная комиссия вполне может действовать в интересах фиолетовой команды, поэтому всеми силами пытается препятствовать партии "Европейская солидарность" в Кременчуге, - отмечают журналисты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо