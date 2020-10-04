На "зебре" и на зеленый свет. В Киеве маршрутка сбила трех человек, есть погибший
4 октября, 2020, 14:07
В Киеве на проспекте Свободы днем в воскресенье, 4 октября 2020 года, маршрутка сбила трех пешеходов
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как удалось узнать, три человека переходили дорогу по "зебре" на зеленый свет светофора.
В результате аварии два человека госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Одна женщина погибла под колесами автомобиля. По словам очевидцев, маршрутка протянула женщину несколько метров по дороге.
На место аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы для деблокирования тела. Работает следственно-оперативная группа. Детали аварии устанавливаются.
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