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Espreso.tvОбществоНа "зебре" и на зеленый свет. В Киеве маршрутка сбила трех человек, есть погибший

На "зебре" и на зеленый свет. В Киеве маршрутка сбила трех человек, есть погибший

В Киеве на проспекте Свободы днем в воскресенье, 4 октября 2020 года, маршрутка сбила трех пешеходов

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как удалось узнать, три человека переходили дорогу по "зебре" на зеленый свет светофора.

В результате аварии два человека госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Одна женщина погибла под колесами автомобиля. По словам очевидцев, маршрутка протянула женщину несколько метров по дороге.

На место аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы для деблокирования тела. Работает следственно-оперативная группа. Детали аварии устанавливаются.

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