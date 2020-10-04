Медведей в "Синевире" угостили целым прицепом арбузов
4 октября, 2020, 13:20
Медведям реабилитационного центра НПП "Синевир" на Закарпатье привезли прицеп с арбузами
Кормления медведей заснял Ярослав Бундзяк, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Закарпатье онлайн .
Судя по видео, косолапые изрядно полубляють лакомиться сочными сладкими арбузами.
Полосатую большую ягоду обвиняют медведям прямо через забор, где они начинают угощение.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры