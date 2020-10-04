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Espreso.tvОбществоМедведей в "Синевире" угостили целым прицепом арбузов

Медведей в "Синевире" угостили целым прицепом арбузов

Медведям реабилитационного центра НПП "Синевир" на Закарпатье привезли прицеп с арбузами

Кормления медведей заснял Ярослав Бундзяк, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Закарпатье онлайн .

Судя по видео, косолапые изрядно полубляють лакомиться сочными сладкими арбузами.

Полосатую большую ягоду обвиняют медведям прямо через забор, где они начинают угощение.

 

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