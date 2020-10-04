Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киевский облсовет

4 октября, 2020, 19:09

Народный депутат Александр Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киевский областной совет

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Информация о том, что бывший ведущий программы "Деньги" на телеканале "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа", содержится в списках кандидатов на сайте Центральной избирательной комиссии

В списке также есть другие работники "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа". Так, №4 указано корреспондента "1+1 Продакшн" Владимира Тимофийчука, а под №9 - журналиста "1+1 Медиа" Игоря Колтунова.

Также в Киевской облсовет идут продюсер "1+1 Продакшн" Алена Шерепа (№14), выпускающие редакторы "1+1 Продакшн" Наталья Книга (№17) и Мария Киселева (№19), администратор управления журналистских проектов "1+1 Продакшн "Олеся Шерепа (№44).

Также среди кандидатов помощник-консультант Дубинского Станислав Семергей (№6).

Напомним, 2 октября Денис Бигус заявил, что Александр Дубинский в 2014 году участвовал в кампании по дискредитации Майдана, которую оплачивал экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

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