Черновцы празднуют День города

4 октября, 2020, 09:47

В Черновцах сегодня, 4 октября, по случаю Дня города запланированы важные события

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

По сообщению пресс-службы городского совета, в 612-й годовщины со дня первого письменного упоминания о Черновцах состоятся такие торжественные и праздничные мероприятия:

10.00 - открытый кубок Украины (западный регион) по мотокроссу (Международная трасса "Суперкросс", ул. Русская 226 В).

10.00 - презентация "Городка Викингов и парусной школы СегельХоф" (парк "Октябрьский").

11.30 - Чемпионат г.. Черновцов по спортивному ориентированию (с. Магала, ул. Подлесная, с. Черновка - озеро).

11.45 - бесплатная обзорная экскурсия по городу (площадь Центральная, 1).

12.00 - спектакль "Козлята и Серый Волк" Черновицкого академического областного театра кукол (сцена у фонтана Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко).

12.00 - мастер-класс по акварельной живописи под руководством Галины Отчич - президенткой украинского филиала международного акварельной общества IWS GLOBE (Центр культуры "Вернисаж", ул. Франко Ивана, 15).

13.00 - презентация спортивного клуба и средневекового боя "Айна Бера» (площадь Соборная).

15.00 - IV песенный фестиваль "Буковинский храм" (Летний театр Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко).

15.00 - Региональный молодежный фестиваль рок-музыки "Возрождение -2020" (Летняя сцена Центра досуга детей и юношества парка им. Ю. Федьковича).

15.00 - концерт академического симфонического оркестра и солистов Черновицкой областной филармонии им. Дмитрия Гнатюка (площадь Филармонии).

16.00 - театр со вкусом кофе (представления, мастер-классы, актерские батлы и т.д.) (сквер Городского Дворца детей и юношества, ул. Шептицкого, 10).

17.00 - праздничный концерт «Мой родной край - уголок Украины" (Дом фольклора "Роша-Стынка", ул. Сокирянская, 20).

17.00 - концерт органной и вокальной музыки солистов Черновицкой областной филармонии им. Дмитрия Гнатюка (органный зал, ул. Украинская, 30).

18.30 - премьерный показ спектакля "Тетушка на миллион" (Черновицкий Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской).

В течение дня - пленэр Буковинской ассоциации акварелистов BWA "Улочками города" (площади, улицы и скверы города).

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