Черновцы празднуют День города
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
По сообщению пресс-службы городского совета, в 612-й годовщины со дня первого письменного упоминания о Черновцах состоятся такие торжественные и праздничные мероприятия:
10.00 - открытый кубок Украины (западный регион) по мотокроссу (Международная трасса "Суперкросс", ул. Русская 226 В).
10.00 - презентация "Городка Викингов и парусной школы СегельХоф" (парк "Октябрьский").
11.30 - Чемпионат г.. Черновцов по спортивному ориентированию (с. Магала, ул. Подлесная, с. Черновка - озеро).
11.45 - бесплатная обзорная экскурсия по городу (площадь Центральная, 1).
12.00 - спектакль "Козлята и Серый Волк" Черновицкого академического областного театра кукол (сцена у фонтана Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко).
12.00 - мастер-класс по акварельной живописи под руководством Галины Отчич - президенткой украинского филиала международного акварельной общества IWS GLOBE (Центр культуры "Вернисаж", ул. Франко Ивана, 15).
13.00 - презентация спортивного клуба и средневекового боя "Айна Бера» (площадь Соборная).
15.00 - IV песенный фестиваль "Буковинский храм" (Летний театр Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко).
15.00 - Региональный молодежный фестиваль рок-музыки "Возрождение -2020" (Летняя сцена Центра досуга детей и юношества парка им. Ю. Федьковича).
15.00 - концерт академического симфонического оркестра и солистов Черновицкой областной филармонии им. Дмитрия Гнатюка (площадь Филармонии).
16.00 - театр со вкусом кофе (представления, мастер-классы, актерские батлы и т.д.) (сквер Городского Дворца детей и юношества, ул. Шептицкого, 10).
17.00 - праздничный концерт «Мой родной край - уголок Украины" (Дом фольклора "Роша-Стынка", ул. Сокирянская, 20).
17.00 - концерт органной и вокальной музыки солистов Черновицкой областной филармонии им. Дмитрия Гнатюка (органный зал, ул. Украинская, 30).
18.30 - премьерный показ спектакля "Тетушка на миллион" (Черновицкий Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской).
В течение дня - пленэр Буковинской ассоциации акварелистов BWA "Улочками города" (площади, улицы и скверы города).
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры