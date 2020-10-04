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Espreso.tvОперація об'єднаних сил4 октября на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

4 октября на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
4 октября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Стрелковое оружие российские оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет - неподалеку Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Сейчас ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованные очаги возгораний у Боброва, Воронова, Боровского, Трехизбенки, Муратова, Капитанова, и Вильхового. Всего сегодня на различных участках в тушении пожаров от Вооруженных Сил задействованы 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники.

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