3 октября на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - официально без потерь
Об этом со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV.
Оккупанты вели огонь в основном из гранатометов.
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"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета", - отмечается в сообщении.
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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
"На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", - добавляет пресс-служба.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
- С тех пор обстрелы со стороны россиян украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые, в основном нет нужды отвечать.
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