3 октября на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - официально без потерь

4 октября, 2020, 07:22

В течение субботы, 3 октября 2020 года, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV.

Оккупанты вели огонь в основном из гранатометов.

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"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета", - отмечается в сообщении.

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

"На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", - добавляет пресс-служба.

Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

С тех пор обстрелы со стороны россиян украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые, в основном нет нужды отвечать.

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