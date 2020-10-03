Из-за сооружения соседней высотки София Киевская пошла трещинами
Об этом 3 октября 2020 года сообщила "Религиозная правда", передает Еспресо.TV.
"На пересечении ул. Стрелецкой и пер. Георгиевского пытаются без надлежаще оформленных документов влепить высотку с подземным паркингом на 36 мест. В 9 метрах от святыни. В буферной зоне", - отмечается в обращении.
Специалисты по строительству утверждают, что в таком случае завалов не избежать.
Попытки этого строительства продолжаются с 2007 года.
"Сейчас под шумок карантина их возобновили. Действуют очень нагло. Никаких документов ни на землю, ни на проведение работ никто не видел. Мировое сокровище защищают жители соседних домов и неравнодушные, которые узнали о возмутительной ситуации", - отмечают активисты.
По их словам, во время визита общественности на строительство им сказали, что это "просто археологические работы".
"Но в действительности глазам открылась тщательно подготовленная под строительство площадка. ЮНЕСКО молчит", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают: любое строительство там - прямая угроза святыни.
"Даже невооруженным глазом видны трещины. Давнишние, которые не лечились должным образом. И новые - от концертов и строительного произвола вокруг", говорят активисты.
Они призывают "не только остановить строительное своеволие и разрушительные концерты у Ее стен. Необходимо проводить независимую экспертизу ее реального состояния. С тем чтобы начать ее полноценное укрепление, проведение профессиональных работ, в которых она, бесспорно, нуждается".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции