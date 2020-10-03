3 октября, 2020, 08:41

Украина подтверждает свой статус надежного партнера Соединенных Штатов Америки в области исследования космоса. Доказательством тому стал очередной запуск в ночь со 2 на 3 октября 2020 года по киевскому времени ракеты-носителя "Антарес" - проекта, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия

Об этом со ссылкой на посольство Украины в США передает Еспресо.TV.

На запуске присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. Он был приглашен посетить запуск "Антареса" на космодроме "Уоллопс Айленд" (Вирджиния, США).

"Интересно, что в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда проходит в США, сопровождалась дополнительными трудностями из-за пандемии COVID-19 и ограничений международных поездок. В апреле Посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - отмечается в сообщении.

С помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" снова доставил важный груз на Международную космическую станцию (МКС).

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