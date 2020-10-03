В Вирджинии успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель "Антарес"
Об этом со ссылкой на посольство Украины в США передает Еспресо.TV.
На запуске присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. Он был приглашен посетить запуск "Антареса" на космодроме "Уоллопс Айленд" (Вирджиния, США).
"Интересно, что в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда проходит в США, сопровождалась дополнительными трудностями из-за пандемии COVID-19 и ограничений международных поездок. В апреле Посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - отмечается в сообщении.
С помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" снова доставил важный груз на Международную космическую станцию (МКС).
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры