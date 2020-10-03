В Рени стреляли на улице: есть раненый

3 октября, 2020, 09:00

Вечером в пятницу, 2 октября 2020 года, 50-летний житель города Рени, Одесской области, получил огнестрельное ранение

Сейчас его госпитализировали, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области Еспресо.TV.

"Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия пострадавший получил на улице от неизвестного", - отмечается в сообщении.

Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию около 21:00 от врачей. Сразу же на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Для координации работы местных правоохранителей в Рени выехало руководство областного ГУНП.

Сейчас личность злоумышленника устанавливается, принимаются меры для его задержания.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

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