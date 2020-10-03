В Рени стреляли на улице: есть раненый
Сейчас его госпитализировали, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области Еспресо.TV.
"Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия пострадавший получил на улице от неизвестного", - отмечается в сообщении.
Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию около 21:00 от врачей. Сразу же на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Для координации работы местных правоохранителей в Рени выехало руководство областного ГУНП.
Сейчас личность злоумышленника устанавливается, принимаются меры для его задержания.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).
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