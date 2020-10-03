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Espreso.tvОбществоУмерла украинская диссидент Раиса Руденко

Умерла украинская диссидент Раиса Руденко


фото: facebook
Умерла украинская диссидент и журналистка Раиса Руденко, которая была женой украинского писателя Николая Руденко

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в facebook.

"Как только что сообщил глава Научного общества имени Сергея Подолинского, профессор Владимир Шевчук, сегодня днем отошла в вечность Раиса Руденко - украинская журналистка, правозащитница, диссидент", - написал Сидоржевский.

Раиса Руденко была женой Николая Руденко - Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 книг, участника Второй мировой войны, диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля.

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